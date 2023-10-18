Serkan'ın beklenmedik teklifi karşısında ne yapacağını bilemeyen Alize köşeye fena sıkışmıştır. Ama kararı ne olursa olsun Serkan'ı pişman etmeye de kararlıdır. Bu kez eli o kadar güçlü değildir. Alize ve Serkan bir savaşa girmiş olsalar da en büyük savaşı kendileriyle verecektir. Genç aşıklarımız, aşklarını inkar ettikçe bununla sınanmaya devam edecektir. Ama sonunda öyle bir yol ayrımına geleceklerdir ki; ya gerçekleri kabul edecek ya da son fırsatlarını da kaçıracaklardır.

Kendi Düşen Ağlamaz Dizisinin Bu Haftaki Konusu

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin bu haftaki konusu şöyle;

Serkan'ın beklenmedik teklifi karşısında ne yapacağını bilemeyen Alize köşeye fena sıkışmıştır. Ama kararı ne olursa olsun Serkan'ı pişman etmeye de kararlıdır. Bu kez eli o kadar güçlü değildir.

Alize ve Serkan bir savaşa girmiş olsalar da en büyük savaşı kendileriyle verecektir. Genç aşıklarımız, aşklarını inkar ettikçe bununla sınanmaya devam edecektir.

Ama sonunda öyle bir yol ayrımına geleceklerdir ki; ya gerçekleri kabul edecek ya da son fırsatlarını da kaçıracaklardır.