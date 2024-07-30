Kenan Işık'ın Cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ne Götürüldü

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Işık'ın cenazesi Karacaahamet Gasilhanesinden alınarak törenin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

10 yıl önce 21 Mart 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren, o tarihten bu yana komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık dün 76 yaşında hayatını kaybetti. Özel bir hastanede hayatını kaybeden Işık'ın cenazesi Karacaahamet Gasilhanesine getirildi. Cenaze buradaki işlemlerin ardından törenin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

Işık'ın naaşı Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.