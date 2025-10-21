Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Aile Bir İmtihandır" dizisinde alacağı ücret belli oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan "Aile Bir İmtihandır" dizisinde başrolü oynayacak Kenan İmirzalıoğlu'nun kazanacağı ücret belli oldu. İmirzalıoğlu, bölüm başına 4 milyon 250 bin TL alacak.

ATV ekranlarında yayınlanacak "Aile Bir İmtihandır" dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yapım OGM Pictures imzası taşırken, dizinin ekran tarihi henüz belli olmadı.

İŞTE İMİRZALIOĞLU'NUN BÖLÜM BAŞINA ALACAĞI ÜCRET

Kenan İmirzalıoğlu'nun ise dizide alacağı ücret açıklandı. İmirzalıoğlu'nun bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacağı öğrenildi.

YAŞ FARKI TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Öte yandan 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ve 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partnerliği, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Aralarındaki yaş farkının ekran uyumuna nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu. Ancak yapım ekibi, güçlü senaryo ve karakter derinliğiyle bu farkın avantaja dönüşeceğine inanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni karakteri ve performansı şimdiden merak konusu oldu. Hayranları, oyuncunun ekrana nasıl döneceğini ve "A.B.İ" dizisinin nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Dizinin ilk fragmanının da yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüsünür:

Hakkediyorsun

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDevran Demir:

Cüneyt Arkın tarık akan kadir inanır Fatma Girik hülya koçyiğit Türkan Şoray Erol taş yüzlerce filmlerde dağlarda taşlarda kışın gece gündüz demeden film çektiler şimdiki askerî ücret gibi para aldılar şimdi ise konaklarda yalılarda yemekleri elbiseleri hep promasyon bölüm başına kucak oturmasına göre trilyonlar ne güzel İstanbul aq

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
