Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

ATV ekranlarında yayınlanacak "Aile Bir İmtihandır" dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yapım OGM Pictures imzası taşırken, dizinin ekran tarihi henüz belli olmadı.

İŞTE İMİRZALIOĞLU'NUN BÖLÜM BAŞINA ALACAĞI ÜCRET

Kenan İmirzalıoğlu'nun ise dizide alacağı ücret açıklandı. İmirzalıoğlu'nun bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacağı öğrenildi.

YAŞ FARKI TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Öte yandan 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ve 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partnerliği, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Aralarındaki yaş farkının ekran uyumuna nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu. Ancak yapım ekibi, güçlü senaryo ve karakter derinliğiyle bu farkın avantaja dönüşeceğine inanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni karakteri ve performansı şimdiden merak konusu oldu. Hayranları, oyuncunun ekrana nasıl döneceğini ve "A.B.İ" dizisinin nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Dizinin ilk fragmanının da yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.