Kelime Oyunu 10. Sezonuyla Ekranlara Dönüyor
Türk televizyonlarının sevilen bilgi yarışması Kelime Oyunu, 10. sezonuna İbrahim Selim'in sunumuyla Teve2 ekranlarında yeniden başlıyor. Program, bilgi dolu soruları ve eğlenceli anlarıyla izleyicilere keyifli dakikalar sunacak.
10 SEZONLUK SERÜVEN
Yıllardır sürdürdüğü başarısı ve istikrarıyla dikkat çeken Kelime Oyunu, bu sezonda da hem yarışmacılara hem de ekran başındaki izleyicilere keyifli dakikalar sunacak. İbrahim Selim'in enerjisi ve samimiyetiyle renklenen program, 10'uncu sezonuyla izleyiciyle buluşacak.
Kelime Oyunu, 10'uncu sezonuyla 6 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 19.30'da Teve'de.