Kelime Oyunu 10. Sezonuyla Ekranlara Dönüyor

TÜRK televizyonlarının sevilen bilgi yarışmalarından Kelime Oyunu, 10'uncu sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Teve2 ekranlarında İbrahim Selim'in sunumuyla ekrana gelecek program, yine kıyasıya rekabet, bilgi dolu sorular ve eğlenceli anlarla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

10 SEZONLUK SERÜVEN

Yıllardır sürdürdüğü başarısı ve istikrarıyla dikkat çeken Kelime Oyunu, bu sezonda da hem yarışmacılara hem de ekran başındaki izleyicilere keyifli dakikalar sunacak. İbrahim Selim'in enerjisi ve samimiyetiyle renklenen program, 10'uncu sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

Kelime Oyunu, 10'uncu sezonuyla 6 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 19.30'da Teve'de.