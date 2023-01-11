Kasaba Doktoru... HAKAN ELİNİN DURUMUNU SAKLAYABİLECEK Mİ?

Kasaba Doktorunda bu hafta:

Leyla yıllar önce olduğu gibi bir mesaj atarak ortadan kaybolur.

Uluçınarlılar Leyla'nın yaşadıklarından dolayı kafasını dinlemeye gittiğini düşünmektedir fakat Ömer'in içi hiç rahat değildir ve Leyla'nın izini sürmeye karar verir.

Yalçın ise Hakan'ın peşindedir. Neslihan, yakında görülecek miras davasına odaklanır.

Leyla, Kerem'in elinden kurtulmanın yollarını arar fakat başarılı olamaz.

Ömer, Kerem'in geçmişiyle ilgili bilgilere ulaştığında şüphesinde haklı olduğunu anlar.

Bu sırada Hakan gireceği zorlu ve deneysel ameliyattan önce bir tedavi görmeye başlar.

Mine ona destek olmaktadır. İkisi de Yalçın'ın Hakan'ın elinin durumunu öğrendiğinden habersizdir.

Gümüşok Grubu'ndan hastanenin şartlarını gözlemlemek için gelen bir müfettiş Hakan'ın zor bir duruma girmesine sebep olur.

Hakan, Yalçın ile girdiği ameliyatta elinin durumunu saklayabilecek midir? Ömer, Leyla'yı Kerem'in elinden kurtarabilecek midir?