Karnı burnunda depremzedelere yardım eden Hazal Kaya kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getirdi

Günlerce depremzedeler için karnı burnunda yardıma koşan ve yardım ekiplerine gönüllü olarak katılan oyuncu Hazal Kaya ikinci bebeğini kucağına aldı.

Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizide başrol oynayan ve oyuncu Ali Atay ile ikinci çocuğu Süreyya'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, önceki gün depremzedeler için yardım ekipleriyle iş birliği içinde gece gündüz koşturdu.

YARDIMA KOŞTU

Ünlü oyuncu kızı Leyla Süreyya'yı kucağına almasına günler kala yaşanan büyük depremden etkilenen binlerce vatandaşımız için kolları sıvamış ve yardım ekiplerine gönüllü olarak katılmıştı. AHBAP'a katılan Kaya, bir video çekerek herkesten yardım istemişti.

KIZINI KUCAĞINA ALDI

Aslen Gaziantepli olan ve deprem felaketinin ardından günlerdir yardım çalışmalarının içinde yer alan Hazal Kaya, dün sabah kızı Leyla Süreyya'ya kavuştu. Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin Fikret Ali isminde bir de oğulları var.