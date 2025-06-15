Karabük'te Düğün Konvoyunu Okey Masasıyla Durduran Gençler

Karabük'te Düğün Konvoyunu Okey Masasıyla Durduran Gençler
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Karabük'ün Yenice ilçesinde gelin alma merasiminde damadın arkadaşları, ilginç bir yöntemle düğün konvoyunu okey masasıyla durdurdu. Oyun oynamadan bahşiş almadan kalkmayan gençler, masayı topladıktan sonra konvoyun geçişine izin verdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde gelin alma merasimindeki konvoy, çok ilginç yöntemlerle kesildi. Okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kesen gençler, damattan para alana kadar kalkmadı. Bahşiş alan gençler, masayı toplayarak konvoyun geçişine izin verdi.

Yenice ilçesinde yaşayan Yusuf Satıcı, Aslı Onan ile dünyaevine girdi. Düğün günü gelini Yenice merkezden aldıktan sonra şehir içinden geçen konvoyu, damadın arkadaşı Sinan Armut ve eşi durdurdu. Gelin arabasının önüne okey masası kuran damadın arkadaşları, masayı yoldan kaldırmadı. Damadı ve sağdıcını okey masasına oturtup oyun oynatıp bahşiş aldıktan sonra konvoy yeniden yoluna devam etti. Düğün konvoyunda yaşanan o anlar ise kameraya kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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