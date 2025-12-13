Haberler

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yonca Evcimik, Cenk Torun ve Çiçek Dilligil gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı efsane dizi "Çılgın Bediş"te Abdül karakterini canlandıran Abdülhamit Danışır, yıllar sonra ortaya çıktı. Eski oyuncuyu görenler, onu neredeyse tanımakta zorlandı.

Yonca Evcimik'in başrolde olduğu ve bir döneme damgasını vuran "Çılgın Bediş" dizisinde 'Kapıcı Abdül' karakterini canlandıran Abdülhamit Danışır, yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, Instagram'da paylaşılan bir gönderiyle gündeme gelirken, sosyal medya kullanıcıları Danışır'ın son haline dair yorum yağmuruna tuttu.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

Bazı kullanıcılar, oyuncunun zor şartlar altında yaşam sürdüğünü belirterek, "Yaşlanmış artık" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
title