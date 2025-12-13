'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!
Yonca Evcimik, Cenk Torun ve Çiçek Dilligil gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı efsane dizi "Çılgın Bediş"te Abdül karakterini canlandıran Abdülhamit Danışır, yıllar sonra ortaya çıktı. Eski oyuncuyu görenler, onu neredeyse tanımakta zorlandı.
Yonca Evcimik'in başrolde olduğu ve bir döneme damgasını vuran "Çılgın Bediş" dizisinde 'Kapıcı Abdül' karakterini canlandıran Abdülhamit Danışır, yıllar sonra ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu, Instagram'da paylaşılan bir gönderiyle gündeme gelirken, sosyal medya kullanıcıları Danışır'ın son haline dair yorum yağmuruna tuttu.
Bazı kullanıcılar, oyuncunun zor şartlar altında yaşam sürdüğünü belirterek, "Yaşlanmış artık" şeklinde paylaşımlarda bulundu.