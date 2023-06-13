Yeni yaşını kutlayan Kanye West'in konukları partide çıplak kadın üzerinde sushi yedi
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in 46. doğum günü partisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Partide çıplak kadın mankenler üzerinde sushi ikramı yapılırken, West'in 9 yaşındaki kızının da eğlencede bulunması tepki çekti.
Rap müziğinin dünyaca ünlü ismi Kanye West 46. yaş gününe çılgın bir partiyle girdi. West'in yakın dostlarının katıldığı parti tartışmaları da beraberinde getirdi.
9 YAŞINDAKİ KIZINI DA PARTİYE GETİRDİ
Partide çıplak kadın mankenlerin üzerinde sushi ikram edildi. Partide Kanye West'in 9 yaşındaki kızının da olması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
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