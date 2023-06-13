Yeni yaşını kutlayan Kanye West'in konukları partide çıplak kadın üzerinde sushi yedi

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in 46. doğum günü partisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Partide çıplak kadın mankenler üzerinde sushi ikramı yapılırken, West'in 9 yaşındaki kızının da eğlencede bulunması tepki çekti.

Rap müziğinin dünyaca ünlü ismi Kanye West 46. yaş gününe çılgın bir partiyle girdi. West'in yakın dostlarının katıldığı parti tartışmaları da beraberinde getirdi.

9 YAŞINDAKİ KIZINI DA PARTİYE GETİRDİ

Partide çıplak kadın mankenlerin üzerinde sushi ikram edildi. Partide Kanye West'in 9 yaşındaki kızının da olması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.