Kanserli yengesinin tedavi parasını yemişti! İşte Ezel Bayraktar'ın yeni işi ve maaşı

Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ezel Bayraktar, borcunu ödemek için işe başladı. Program sayesinde iş bulan Bayraktar, oyunculuk hayaline ara vererek bir ayakkabı mağazasında 15 bin TL maaşla çalışmaya başladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir kanser hastası yengesinin tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar'ın konusu işleniyor. Oyuncu olmak için Ömer olan adını hayranı olduğu diziden etkilenerek Ezel Bayraktar olan değiştiren genç adam, abisi ve yengesine olan borcunu ödemek için çalışmaya başladı.

15 BİN TL MAAŞ ALACAK

Ezel Bayraktar'a iş teklifi geldiğini ve çalışmaya başladığını söyleyen Müge Anlı, "Bizi bir ayakkabı mağazasının sahibi aradı. Başta dedim ki niye Ezel'i istiyor falan. Sonra baktım ki o da Instagram'a videolar çekiyor, oradan satışlar yapıyor, yani sosyal medyayı iş için aktif olarak kullanıyor. Anladım ki Ezel'i de bu şekilde değerlendirmek istiyor. 15 bin TL de maaş teklif etti. Gayet iyi bir rakam. Dün Ezel oraya gitti" dedi.

YENİ İŞİNE BAŞLADI

Borçlarından dolayı hayali olan oyunculuğa ara veren Ezel Bayraktar, yeni işinde çalışmaya başladı. Ezel'i izlediğini, yanlarında çalışmasını istediklerini, ilerleyen zamanlarda eğitimini alıp oyunculuk yapabileceğini söyleyen mağaza sahibi, Bayraktar'ın oyunculuk yeteneğini kullanarak ayakkabıların reklamını yapmasını istedi. İşe başlayan Bayraktar, kadın hayranlarına seslenerek "Mesela bu botu giyip benim yanıma gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIN PARALARI YENGENE VERİYORSUN"

Ezel ilk iş gününde işvereniyle anlaştı ve hatta ilk yevmiyesini de aldı. Ancak dükkan sahibi "Bunu yengeye veriyorsun, bundan sonra da her hafta haftalığını aldığın zaman yengeye verip geliyorsun" şeklinde konuştu. Ezel Bayraktar ise Anlı'nın "Bu benim için daha ciddi bir iş. Onlar sana meslek öğretirler, senin de faydan dokunur. Ne dersin?" sözleri üzerine "Hafta sonunu bir geçireyim. İşlerim var onları yapayım. Hafta içi konuşacağım. Günlüğümü de vereyim yengeme" dedi. Ancak kanser hastası kadın, Bayraktar'ın parasını almadı.