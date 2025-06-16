Kansere yakalanan ünlü şarkıcı, gözyaşları içinde sahneye veda etti

Kansere yakalanan ünlü şarkıcı, gözyaşları içinde sahneye veda etti
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Erken evre meme kanseri teşhisi alan Jessie J, Wembley Stadyumu'nda verdiği duygusal konserle hayranlarına veda etti. Sahnedeyken gözyaşlarına hâkim olamayan sanatçı, tedavi süreci öncesi son kez sahneye çıktığını belirterek "Bu hayat için minnettarım" dedi.

İngiliz şarkıcı Jessie J, erken evre meme kanseri teşhisi sonrası ameliyat olmadan önceki son konserini Wembley Stadyumu'nda verdi. 37 yaşındaki sanatçı, Capital Summertime Ball kapsamında sahneye çıkarak hem binlerce hayranına veda etti hem de müziğe ara vereceğini açıkladı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Jessie J, duygusal anlar yaşadı.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR AN"

Jessie J, binlerce hayranının önünde yaptığı konuşmada, "Bugün, bu konser meme kanserini yenmeye gitmeden önceki son konserim. Bu an benim için çok özel, tarif edemem. Ameliyat öncesi sahnede olmak, bu hayat, sizler, kariyerim, oğlum, partnerim, ailem, grubum, ekibim… hepsi için çok minnettarım," sözleriyle hem teşekkür etti hem de kararlılığını vurguladı.

Konuşmasını "Gerçekten çok şanslıyız. Yaşamak için pek çok sebebimiz, çok fazla mutluluk, çok fazla yapılacak şey var" diyerek tamamladı.

HASTALIĞINI SOSYAL MEDYADA DUYURMUŞTU

Gerçek adı Jessica Cornish olan sanatçı, bu ayın başlarında Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla erken evre meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tanıyı ilk aldığında sahneye çıkmaktan vazgeçmediğini belirten Jessie J, Nisan ayında Londra'daki Ronnie Scott's Jazz Club'daki konserinden önce beş biyopsi yaptırdığını ancak konseri iptal etmediğini açıklamıştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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