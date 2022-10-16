Kanserden ölen ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın son yolculuğuna uğurlanacak

6 aydır akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kalkavan'ın cenaze detayları belli oldu. Ünlü oyuncu Pazartesi günü ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

Akciğer kanserine yakalanan 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, bir süredir gözlerden uzak şekilde tedavi görüyordu. Kemoterapi gördüğü sırada vücudunda mantar üreyen ve bağışıklık sistemi zayıflayan Kalkavan, 2 gün önce yoğun bakıma alındı. 6 aydır sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ölümüyle yasa boğan Kalkavan'ın cenaze detayı da belli oldu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Billur Kalkavan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Cenazemiz 17.10.2022 Pazartesi günü, ikindi namazını müteakiben, Zincirlikuyu Camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" yazıldı.

SON VİDEOSUNDA KANSER HASTALARINA SESLENMİŞ

Bugün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Instagram hesabında yayınladığı 5 Eylül tarihli son videosunda, kanser hastalarına seslendi: "Korkmayın"

ÜZÜCÜ HABERİ HAMDİ ALKAN VERMİŞTİ

Billur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.