Haberler

Kanında uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Kanında uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kanında uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti
Haber Videosu

Test sonuçlarına göre kanında uyuşturucu madde tespit edilen isimler arasında yer alan Dilan Polat, ağlayarak isyan etti. Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Yemin ediyorum. Çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca görmediğim şeyler." dedi.

Uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları çıktı. Sonuçlara göre 8 ünlünün kanında veya saçında uyuşturucu tespit edildi.

DİLAN POLAT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

O isimlerden birisi de Dilan Polat oldu. Sonuçlar çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından video paylaşan Polat, uyuşturucu iddiasını reddetti.

"BENİM KANIMDA ÇIKABİLECEK TEK ŞEY REÇİL REÇETELİ İLAÇLAR"

Gözyaşları içinde konuşan Polat şunları söyledi: "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Ki saçım kesilirken defalarca kez söyledim. 'Bu ilaçları içiyorum' diye. 'Hayır o başka ilaç olarak çıkıyor' dedi.

"ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNE YEMİN EDİYORUM"

Yemin ediyorum. Gençliğimin hayrını görmeyeyim. Çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca görmediğim şeyler. Ben bir anneyim. Benim çocuğum var. Yazıktır günahtır. Daha yeni vermişim bu testi. Ne olur yapmayın. Bırakın beni günahtır."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Abla sen sosyal medyayi vs herseyi kapatip kabuğuna cekilmeliydin!

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Rahatlık batmış, sosyal medya uğruna ille belâyı arayıp bulacak ..

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Yeter.. Bıktık bunun skandallarından. Her taşın altından çıkıyor bu ve kocası. Her haltı yiyip sonra mağdur edebiyatı yapıyorlar. Bunların yaptığını başka biri yapsa bir daha gün yüzü göremez

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

arkasi kuvvetli diyorsun...

yanıt20
yanıt0
Haber YorumlarıİlkerA:

kocan evde çekerken de görmedin:)

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Orhan:

He he inandık

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurhan ÇABUK:

Yeşil reçete Hint keneviri olmasın o da yeşil.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.