Pazar Gezmesi'nin ilk konuğu Muazzez Ersoy

KANAL D'nin pazar klasiği 'Ev Gezmesi', gelişerek büyüyor ve seyirciyi bu kez evlerin dışına, ünlülerin hayatlarının merkezine taşıyor. 'Pazar Gezmesi' adıyla ekranlara gelecek program, ünlü isimlerin evlerinden çok zaman geçirdikleri ofislerini, setteki yaşam alanlarını ve merak edilen çekim mekanlarını izleyiciyle buluşturacak.

ASİYE ACAR'LA SÜRPRİZ DOLU BİR YOLCULUK

Pazar Gezmesi, Magazin D'nin başarılı habercisi Asiye Acar'ın renkli sunumu eşliğinde gerçekleşecek. Meraklı tavırları, içten sohbeti ve detaycı yaklaşımıyla bilinen Acar, ünlülerin hem profesyonel hem de özel yaşamlarına konuk olacak. Bazen giyinme odalarını karıştıracak, bazen setteki koşturmacaya ortak olacak, bazen de ofislerde gizli kalmış hikayelerin peşine düşecek. Program, izleyiciyi hem eğlendirecek hem de ünlülerin bilinmeyen yönlerine ışık tutacak.

Pazar Gezmesi'nin ilk konuğu Türk Sanat Müziği'nin duayeni Muazzez Ersoy oluyor. Asiye Acar, ünlü sanatçının yaşamının büyük bölümünü geçirdiği, 'evim' dediği ofisine konuk oluyor. Ersoy hem kapılarını hem de gönlünü açarak, daha önce hiç duyulmayan anılarını ve hayatına dair özel detayları paylaşacak. Sürprizlerle dolu dakikaların yaşanacağı bu buluşma, izleyicilere sıcak, samimi ve unutulmaz bir pazar keyfi sunacak.

Pazar Gezmesi, Asiye Acar'ın sunumuyla bu pazar 12.45'te Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.