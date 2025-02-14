Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu

"Kan Çiçekleri" dizisi geçtiğimiz günlerde final yapmış, Yağmur Yüksel ise dizinin bitişiyle gözyaşlarına boğulmuştu. Büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu vakit kaybetmeden yeni bir projeyle anlaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Limon Yapım imzalı "Kızgın Topraklar" dizisiyle imza aşamasında.

Kanal görüşmeleri süren Kızgın Topraklar, ödüllü yönetmen Cemal Şan'ın "Şehre iki yabancı gelir!" sloganıyla ekrana gelecek.