Kalça kemiği kırılan Türker İnanoğlu, hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta isimlerinden Türker İnanoğlu, kalça kemiğini kırarak hastanelik oldu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta ismin, enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemediği ileri sürüldü.

Yönetmen, senaryo yazarı ve yapımcı Türker İnanoğlu, hastanelik oldu. Geçtiğimiz aylarda bel fıtığı ameliyatı olan usta ismin kalça kemiğini kırdığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Medya Radar'ın haberine göre, kırık nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanoğlu'nun solunum rahatsızlığı çektiği de öğrenildi. Özel bir hastanede yatan usta ismin, sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan İnanoğlu'nun enfeksiyon nedeniyle kalça kemiği ameliyatı edilemediği de ileri sürüldü.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan 86 yaşındaki Türker İnanoğlu,2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. İnanoğlu 18 Aralık'ta da bel fıtığı ameliyatı olmuştu.