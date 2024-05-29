Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz ay beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastaneye yatırılan Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde bugün rahatsızlanınca tekrar hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz ay beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastaneye yatırılan Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde bugün rahatsızlanınca tekrar hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı. 75 yaşındaki oyuncunun sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL