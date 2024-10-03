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Kadir İnanır'ın ablası hayatını kaybetti

Kadir İnanır'ın ablası hayatını kaybetti
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Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve hastanede tedavisi devam eden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü oyuncunun ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti.

Uzun süredir hastanede tedavisi devam eden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, ablası Elmas Bakar'ı kaybetti. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı Mahallesi'nde ikamet eden Bakar'ın vefat haberi başta İnanır olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Elmas Bakar'ın cenazesi Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.

Kadir İnanır'ın ablası hayatını kaybetti

DAHA ÖNCE DE AYNI ACIYI YAŞAMIŞTI

İnanır, 2022 yılında da bir diğer ablası olan, aynı zamanda da oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın da teyzesi Zinnet İsmailoğlu'nu toprağa vermenin acısıyla yıkılmıştı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Magazin

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