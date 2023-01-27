'Kadınlara Mahsus'ekibi… KADINLARA ÖZEL MESAJ!

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu, yapımını Limit Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı "Kadınlara Mahsus" filmi için hayata geçirilen farkındalık çalışması kapsamında oyuncular 'kadına yönelik şiddete' dair anlamlı mesajlar vermişti. Hazırlanan mini teaser'lar sosyal medya üzerinden yayınlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

"HAYAT KADINLA BAŞLAR"

O videoların ikinci serisi de önceki gün paylaşıldı. Bu kez "Kadınlara Mahsus" ekibinden Başak Parlak, Merve Çağıran, Nami Esatgil ve Yurdaer Okur kamera karşısına geçerek çok önemli mesajlar verdi. Oyuncular, videolarını kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağladı.

17 ŞUBAT'TA SİNEMALARDA

Oyuncu kadrosunda Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman, Ertan Saban ve Halil İbrahim Yılmaz'ın da yer aldığı "Kadınlara Mahsus", kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 7 kadının etkileyici öyküsünü beyazperdeye taşıyacak. Film, 17 Şubat Cuma günü "Kadın kadının kurdu değil, yurdudur" sloganıyla vizyona girecek.