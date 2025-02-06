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Kadın oyuncuya yumruk atmak istediğini itiraf etti

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Ödüllü oyuncu Guy Pearce, kariyerinin başlarında bir kadın oyuncunun kendisine 'Bunu nasıl yapabildin?' demesi üzerine yumruk atmak istediğini söyledi.

Dünyaca ünlü aktör Guy Pearce, kariyerinin başlarında bir kadın rol arkadaşına yumruk atmak istediğini itiraf etti.

The Brutalist filmindeki yardımcı rolüyle Oscar'a aday gösterilen Guy Pearce, The Times'a konuştu.

57 yaşındaki Pearce, konuşması sırasında herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. "Neighbours dizisinden ayrıldıktan bir yıl sonra bir oyunda rol aldım ve kendini beğenmiş bir aktris, 'Bunu nasıl yapabildin?' dedi. Ona yumruk atmak istedim" itirafıyla gündeme geldi.

Kadın oyuncuya yumruk atmak istediğini itiraf etti

"5 YIL SONRA GÖRDÜM"

Ünlü aktör, sözlerine "Tabii ki ona yumruk atmadım" diye devam etti ve kadının tavrının çok korkunç olduğunun altını çizdi.

Yumruk atmak istediği kadın oyuncunun ismini vermek istemeyen Pearce, "Beş yıl sonra onu televizyondaki berbat bir reklamda oynarken gördüm" ifadelerini kullandı.

Kadın oyuncuya yumruk atmak istediğini itiraf etti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Bu adamın ruh sağlında sorun mu var acaba ne demek tokat atmak istemiş bir kadına hemde

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