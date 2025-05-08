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Justin Timberlake'in İstanbul Konseri İçin Biletler Satışta

Justin Timberlake'in İstanbul Konseri İçin Biletler Satışta
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Pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda vereceği konser için bilet satışlarını başlattı. Timberlake'in yeni albümünden şarkılar ve hit parçalarıyla sahne alacağı etkinlik, yazın en çok beklenen müzik olaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake'in heyecanla beklenen İstanbul konserinin biletleri, Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Dünyaca ünlü müzisyen, oyuncu ve eğlence dünyasının yıldızı Justin Timberlake'in 11 yıl aradan sonra İstanbul'da vereceği konserin biletleri satışa açıldı. 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek konserin biletleri Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Timberlake'in efsaneleşmiş hit parçalarının yanı sıra, kısa süre önce yayınladığı altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was'tan şarkılar da sahnede yer alacak. Dinamik sahnesi ve büyük global takipçi kitlesiyle tanınan Timberlake'in konseri, yazın en çok beklenen müzik etkinliklerinden biri olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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