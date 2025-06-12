Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Justin Bieber, son haftalarda sosyal medyada yaptığı tutarsız ve garip paylaşımlarla dikkat çekti. Fotoğraf ve videolarda zaman zaman bilinçsiz ya da tutarsız hareketler sergilediği görülen 31 yaşındaki şarkıcı, hayranlarını endişelendirdi.

HUKUKCULAR UYARIDA BULUNDU

Bu gelişmelerin ardından, Justin'in profesyonel yardım alması gerektiğine dair yorumlar da arttı. The U.S. Sun'a konuşan tanınmış hukuk uzmanı Jamie Wright, vasilik ihtimaline dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı, "Eğer Justin Bieber'ın son davranışları gerçekten bildirildiği kadar rahatsız edici isesosyal medyada dengesiz paylaşımlar, zihinsel bulanıklık ve duygusal istikrarsızlık gibi belirtilerle birlikte, vasiliğe alınması değerlendirilebilir."

KALİFORNİYA YASALARINA GÖRE AĞIR BİR KARAR

Wright, Kaliforniya'da vasilik kararlarının son derece ciddi ve zor alınan hukuki adımlar olduğunun altını çizdi, Bu, yalnızca Instagram'da 'kafası dağılmış' gibi görünmekten ibaret değil. Mahkemeler yüksek düzeyde tıbbi kanıt ister ve ispat eşiği oldukça yüksektir." Ayrıca Wright, Britney Spears'ın yıllarca süren ve sistemin istismar edildiği yönünde büyük tartışmalara neden olan vasilik sürecine gönderme yaparak, "Artık kamuoyu ve hukuk sistemi çok daha temkinli" dedi.

HAİLEY YA DA ANNESİ BAŞVURABİLİR

Hukuk uzmanı Jamie Wright, vasilik davalarında yasal başvuru hakkının çoğunlukla eş ya da ebeveyne ait olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber (28) ya da annesi Pattie Mallette'in mahkemeye başvurma hakkı bulunduğunu ifade etti.

Ancak Wright'a göre, mahkemenin böyle bir başvuruyu kabul edebilmesi için ciddi gerekçelerin ortaya konması gerekiyor. Başvuruyu destekleyecek delillerle birlikte, Justin'in artık mantıklı kararlar veremediği, küçük yaştaki oğlunu da kapsayacak şekilde hem kendisine hem de çevresine zarar verme riski taşıdığı ya da sahip olduğu büyük mali serveti yönetemeyecek durumda olduğu yönünde güçlü kanıtların sunulması şart. Aksi takdirde mahkemenin bu denli radikal bir karara onay vermesi mümkün görünmüyor.