Justin Bieber, eşini Instagram'da takipten çıkarmasıyla ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Justin Bieber (30), eşi Hailey'i Instagram'da takipten çıkarmasıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bieber, hesabının hacklendiğini ve eşinin kendisi tarafından değil, başkası tarafından takipten çıkarıldığını iddia etti.

Instagram hikayesinde "Birisi hesabıma girip eşimi takipten çıkardı. İşler karışık bir hal alıyor" yazan şarkıcı, son dönemde evliliğiyle ilgili çıkan dedikodulara yanıt verdi.

Çift şu anda Colorado'nun Aspen kentinde kayak tatilinde bulunuyor. Ancak Bieber'ın kayınpederi Stephen Baldwin'i de takipten çıkarması ve bir nargile fotoğrafı paylaşması, hayranlarını endişelendirdi.

Sosyal medya kullanıcıları durumla ilgili farklı yorumlarda bulundu. Bazıları çiftin tatilde olduğunu hatırlatarak her şeyin yolunda olduğunu söylerken, bazıları ise boşanma sinyali olabileceğini iddia etti.

Geçen yıl altıncı evlilik yıldönümlerinde de benzer söylentilerle gündeme gelen çift, Ağustos 2024'te Jack Blues adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

Bieber'ın son dönemde mentoru Usher, eski menajeri Scooter Braun ve düğününün nedimesi Ryan Good gibi isimleri de takipten çıkarması dikkat çekti.

Şarkıcı, endişeleri gidermek için Aspen tatilinde eşiyle ilgili övgü dolu paylaşımlar yaptı. Hailey'nin siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşan Bieber, "Tanıdığım ve tanıyacağım en harika kadın" notunu düştü.

Çift, tatillerinde buz pateni yapıp kayak yaparak eğlenceli anlar yaşarken, Bieber'ın buzlu suda yüzme deneyimi ve arkadaşlarıyla karlı manzara fotoğrafları da sosyal medyada ilgi gördü.