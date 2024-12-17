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Jim Carrey'den heyecanlandıran "Maske" açıklaması

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Ünlü komedyen ve oyuncu Jim Carrey, 1994 yapımı fantastik komedi filmi 'Maske'nin devam filminde rol alabileceğini belirtti. Carrey, bu durumun parayla ilgili olmadığını da sözlerine ekledi.

Komedyen ve oyuncu Jim Carrey, fantastik komedi filmi Maske'nin olası bir devam filminde rolünü yeniden canlandırabileceğini söyledi.

"PARAYLA İLGİLİ DEĞİL"

1994 yapımı 'Maske' filminde Stanley Ipkiss karakterine hayat veren Jim Carrey, olası bir devam filmine sıcak baktığını açıkladı. Carrey, "Bu gerçekten parayla ilgili değil, şaka yapıyorum tabii. Ama kesinlikle bir şey söylemek zor. Emekli olmak istediğimi söyledim fakat aslında sadece biraz daha dinlenmek ve güç toplamak istiyordum. Çünkü bazen aklınıza gerçekten harika bir fikir gelir veya çalışmaktan zevk aldığınız bir ekip her şeyi değiştirebilir" dedi.

MASKE FİLMİNİN KONUSU NEYDİ?

Stanley Ipkiss (Jim Carrey), iyi yürekli bir banka memurudur. Bir gün bulduğu antika bir maskeyi takar ve inanılmaz güçlere sahip bir yaratığa dönüşür. Halk arasında Maske diye tanınan kahraman, yanlışlıkla Dorian Tyrel (Peter Greene) adlı bir mafya liderinin hedefi haline gelir.

Jim Carrey'den heyecanlandıran
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - Magazin
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