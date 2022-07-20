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Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikinci kez düğün yapacak

DailyMotion.com - Magazin
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in cumartesi günü Las Vegas'ta gerçekleştirilen sade düğünlerinin ardından ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla yeni bir tören düzenleyecekleri öne sürüldü.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in cumartesi günü Las Vegas'ta gerçekleştirilen sade düğünlerinin ardından ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla yeni bir tören düzenleyecekleri öne sürüldü.

DailyMotion.com / Magazin

Jennifer Lopez Ben Affleck Magazin Haberler

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