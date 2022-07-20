Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikinci kez düğün yapacak
DailyMotion.com - Magazin
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in cumartesi günü Las Vegas'ta gerçekleştirilen sade düğünlerinin ardından ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla yeni bir tören düzenleyecekleri öne sürüldü.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in cumartesi günü Las Vegas'ta gerçekleştirilen sade düğünlerinin ardından ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla yeni bir tören düzenleyecekleri öne sürüldü.
DailyMotion.com / Magazin