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Jennifer Lopez ve Ben Affleck Evlendi

Snob Magazin - Magazin
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck Evlendi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, önceki gün Las Vegas'da evlendi.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez evlendi. Ben Affleck ve Jennifer Lopez 2002 yılında nişanlanmışlardı ancak 2004 yılında ayrılmışlardı. İki isminde başka evlilikleri, çocukları oldu yıllar içinde ve geçtiğimiz yıl tekrar bir araya geldiler.

Önceki gün de Las Vegas'da evlendiklerini yabancı basın son dakika olarak duyurdu.

Affleck'in evlenme teklifi için aldığı 8.5 karat yeşil elmas tek taşın 5 ila 10 milyon dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.

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