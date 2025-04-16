Jennifer Lopez Türkiye'ye geleceği tarih değişti

Daha önce Temmuz ayında geleceği belirtilen Latin yıldız bir ay rötarlı Türk hayranlarıyla buluşacak. Global müzik listelerini alt üst eden şarkıları, sahne şovları ve enerjisiyle milyonları peşinden sürükleyen Lopez, 5 Ağustos'ta Antalya'da bulunan bir otelde hayranlarıyla buluşacak. 7 Ağustos'ta ise İstanbul Yenikapı Festival Park'ta sahne alacak.

Jennifer Lopez'in, İstanbul Yenikapı'daki konserin biletleri 20 Nisan Pazar günü satışa çıkacak.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Antalya'daki konserin ayakta dinleme biletleri 25.802 TL ile 71.951 TL arasında değişiyor. Lopez, Antalya'daki performansının ardından 7 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. İstanbul konseri için ayakta dinleme bilet fiyatları ise 10.859 TL ile 93.953 TL arasında. Üstelik VIP bilet seçenekleri ve özel localar da mevcut. Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü biletleri ise 98.267 TL ila 666.000 TL arasında satışa çıktı.