Jennifer Lopez'den İstanbul'a sürpriz mesaj
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek. Konser öncesi hayranlarına video mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz" dedi.
İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, hayranlarına bir video mesaj ile seslendi. Mesajında Lopez; " İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarklılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" dedi.
Jennifer Lopez ile tanışıp fotoğraf çektirmek isteyenler için 'Meet & Greet' biletleri, çok yakında satışa açılacağı öğrenildi. 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.
Jennifer Lopez'i İstanbul'da canlı izlemek isteyen müzikseverlerin, biletlerini bir an önce temin etmeleri öneriliyor.