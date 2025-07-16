Jennifer Lopez'den İstanbul'a sürpriz mesaj

Jennifer Lopez'den İstanbul'a sürpriz mesaj
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Jennifer Lopez'den İstanbul'a sürpriz mesaj
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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek. Konser öncesi hayranlarına video mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz" dedi.

İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, hayranlarına bir video mesaj ile seslendi. Mesajında Lopez; " İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarklılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" dedi.

Jennifer Lopez ile tanışıp fotoğraf çektirmek isteyenler için 'Meet & Greet' biletleri, çok yakında satışa açılacağı öğrenildi. 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

Jennifer Lopez'i İstanbul'da canlı izlemek isteyen müzikseverlerin, biletlerini bir an önce temin etmeleri öneriliyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

O konsere gidip zinaya giden arkadaşlara tavsiyem yapmayın.. ülkemizde yada dünyanın bir çok yerinde açlığa mahkum bırakılmış insanlar mevcuttur. Bunlara yedireceğiniz paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırsanız sizler için daha hayırlıdır.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Zenginler hücuuuuuum....

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