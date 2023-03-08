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Jena Malone: 'Açlık Oyunları setinde tacize uğradım'

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Jena Malone 'Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 2' filminin çekimlerini tamamladıktan kısa bir süre sonra Fransa kırsalında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, birlikte çalıştığı biri tarafından nasıl saldırıya uğradığını anlattı.

Jena Malone' Açlık Oyunları : Alaycı Kuş - Bölüm 2' filminin çekimlerini tamamladıktan kısa bir süre sonra Fransa kırsalında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, birlikte çalıştığı biri tarafından nasıl saldırıya uğradığını anlattı.

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

Açlık Oyunları Jena Malone Alaycı Kuş Fransa Magazin Haberler

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