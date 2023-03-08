Jena Malone: 'Açlık Oyunları setinde tacize uğradım'
Magazin Haberleri
Jena Malone 'Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 2' filminin çekimlerini tamamladıktan kısa bir süre sonra Fransa kırsalında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, birlikte çalıştığı biri tarafından nasıl saldırıya uğradığını anlattı.
Jena Malone' Açlık Oyunları : Alaycı Kuş - Bölüm 2' filminin çekimlerini tamamladıktan kısa bir süre sonra Fransa kırsalında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, birlikte çalıştığı biri tarafından nasıl saldırıya uğradığını anlattı.
Kaynak: DailyMotion.com / Magazin