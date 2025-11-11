Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan'in öldüğüne dair iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Yapay zekâyla üretilen sahte bir görsel üzerinden yayılan söylentiler kısa sürede binlerce paylaşıma ulaştı. Ancak Chan'in hayatta ve sağlıklı olduğu doğrulandı. Hong Kong doğumlu efsane oyuncu Jackie Chan (71), pazartesi akşamı sosyal medyada yayılan sahte ölüm haberlerinin merkezine yerleşti. Facebook ve çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlarda, Chan'in hayatını kaybettiği iddia edildi.

YAPAY ZEKA GÖRSELİYLE 'ÖLDÜ' İZLENİMİ VERİLDİ

Söylentilerin fitilini ateşleyen paylaşımda, Jackie Chan'in hastane yatağında yattığı sahte bir yapay zekâ (AI) görseli yer aldı. Görselin yanında aktörün doğum ve ölüm yıllarının yazılı olduğu ifadeler paylaşıldı. Sahte gönderide şu mesaj dikkat çekti, "Bugün dünya sinemasının en sevilen insanı, hepimizin kalbinde yer eden, özellikle bizim kuşağımız için kıymetli bir oyuncu, büyük bir Kung Fu ustası, o neşeli kahkahasıyla Jackie Chan hayatını kaybetti."

GOOGLE'DA "JACKIE CHAN ÖLDÜ MÜ?" ARAMALARI PATLADI

Aksiyon sinemasının usta ismi hakkında çıkan bu iddialar, kısa sürede internetin en çok konuşulan konularından biri oldu. Hayranlar, Google'da "Jackie Chan öldü mü?", "Jackie Chan öldü", "Jackie Chan ölümü" gibi ifadeleri aratarak ünlü yıldızın sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı. Google Trends verilerine göre, bu kelimeler pazartesi akşamı en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

"HAYATTA VE SAĞLIKLI"

Tüm bu iddiaların ardından Jackie Chan'in hayatta ve sağlıklı olduğu resmî olarak doğrulandı. Daily Mail'in haberine göre, Chan'in yıl içinde farklı film projelerinde yer aldığı ve etkinliklere katıldığı belirtilirken, sahte ölüm haberinin tamamen yapay zekâ kaynaklı dezenformasyon olduğu netlik kazandı.