Jack Sparrow Kıyafetiyle Ankara Oyun Havaları Şenliği

Karayip Korsanları karakteri Jack Sparrow'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Ankaralı Ersin Tarhan, Ankara oyun havaları ile başkentlilerin ilgisini topladı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ankara Kalesi, Atakule, Göksu Parkı gibi Ankara'nın simge noktalarında dolaşan Tarhan, Jack Sparrow kostümüyle başkent havasını kendi tarzında yorumladı.

Jack Sparrow'a benzediğini düşünerek yola çıkan Ersin Tarhan, "Vatandaşlar gülümsüyor, güzel anlar ortaya çıkıyor. Jack Sparrow olarak Ankara oyun havalarını oynamayı çok severim. Jack Sparrow kıyafetleri ile Ankara havası oynamak da değişik bir tarz oluşturdu. Vatandaşlardan güzel tepkiler alıyorum" dedi.

Tarhan, yöresel Ankara oyun havalarından Misket" ve "Ankara'nın Bağları" gibi klasik parçalar eşliğinde sergiledi. - ANKARA