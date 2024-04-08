İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylemesi sosyal medyada gündem oldu

İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerken paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Ece Seçkin sosyal medya hesabından Yıldızhan'ı tiye aldı.

İzzet Yıldızhan daha önce kadın sanatçılara yönelik "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleri ile gündem olmuştu.

"BENİM PSİKOLOJİMİ BOZUYOR"

Ünlü Şarkıcı Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede şarkı söylerkenki anlarını alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"Bize "sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor"

Bize "sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor