İzel, müzik grubunun tekrar dağılma kararını açıkladı

Kendi adlarını verdikleri müzik grubu ile bir döneme damga vuran İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi, 1992 yılında ayrılmış, 2022'de sürpriz şekilde yeniden bir araya gelmişti.

Art arda konserler veren müzik grubu, bayramda Kıbrıs'ta sahneye çıkmalarının ardından tekrar dağılma kararı aldı. 'Aramızda Kalmasın' programına konuşan İzel, magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılığın gerekçesini anlattı.

"ERCAN'IN TAVRI MUTSUZ ETTİ"

Ünlü şarkıcı, "Yıllar önce Çelik 'Ben artık mutsuzum' demiş ve grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de 'Mutsuzum' diyerek ayrıldım.

30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum" dedi.