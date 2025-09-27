Haberler

İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an

İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
Bir mekan çıkışı muhabirlerin ısrarlı sorularına sinirlenip küfreden Nejat İşler ile bir gazeteci arasındaki kavganın yeni görüntüsü çıktı. Görüntülerde küfre sinirlenen gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı anlar yer aldı.

Oyuncu Nejat İşler, önceki gece bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla kavga etti. Alkollü olduğu gözlenen İşler, mekanın kapısında kendisini görüntüleyen gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında sinirlendi.

NEJAT İŞLER, GAZETECİLERE KÜFÜRLER SAVURDU

Soruları yanıtsız bırakmak isteyen oyuncu, bağırarak tepki gösterdi. Oldukça öfkeli görünen ünlü oyuncu ayakta durmakta zorlanırken, "Beni rahat bırakın, kavga etmek istiyorsanız edelim." deyip küfürler savurdu.

GAZETECİ, ÜNLÜ OYUNCUYA KAFA ATTI

İşler'in küfretmesinin ardından ortalık karıştı. Sinirlenen bir muhabir, İşler'e kafa attı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
