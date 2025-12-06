Haberler

İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı

İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı
Güncelleme:
İstanbul'da yarın konser vermeye hazırlanan dünyaca ünlü metal grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann, şehri gezdi. Lindemann İstanbul'da sahil turu attı.

Dünyaca ünlü metal grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann, yarın İstanbul'da vereceği konser öncesinde şehri gezdi. Lindemann, yoğun konser programına kısa bir ara vererek İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfe çıktı.

LİNDEMANN, İSTANBUL SAHİLİNDE TUR ATTI

Ünlü sanatçı, özellikle sahil şeridinde bir tur atarak dinlendi ve konser öncesinde enerji topladı. Lindemann'ın bu gezintisi, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada hızla paylaşıldı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin A.:

kim bu ilk defa duyuyorum

Haber YorumlarıHakan Acar:

Ünlü olmak için önce sana mı tanıtmaları gerekiyor kendilerini..Bu adam kesinlikle Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan 85 milyondan daha fazla tanınıyor dünyada.

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bulunduğu nokta karaköy galata köprüsünün dibi orada girişte bulunan binada masonluğun simgelerinden olan yüzlerce yıllık heykel var

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
