İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı
İstanbul'da yarın konser vermeye hazırlanan dünyaca ünlü metal grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann, şehri gezdi. Lindemann İstanbul'da sahil turu attı.
Dünyaca ünlü metal grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann, yarın İstanbul'da vereceği konser öncesinde şehri gezdi. Lindemann, yoğun konser programına kısa bir ara vererek İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfe çıktı.
LİNDEMANN, İSTANBUL SAHİLİNDE TUR ATTI
Ünlü sanatçı, özellikle sahil şeridinde bir tur atarak dinlendi ve konser öncesinde enerji topladı. Lindemann'ın bu gezintisi, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada hızla paylaşıldı.