İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı

Dünyaca ünlü metal grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann, yarın İstanbul'da vereceği konser öncesinde şehri gezdi. Lindemann, yoğun konser programına kısa bir ara vererek İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfe çıktı.

LİNDEMANN, İSTANBUL SAHİLİNDE TUR ATTI

Ünlü sanatçı, özellikle sahil şeridinde bir tur atarak dinlendi ve konser öncesinde enerji topladı. Lindemann'ın bu gezintisi, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada hızla paylaşıldı.