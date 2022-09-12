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İstanbul Kartına Kavuştu

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İstanbul Kartına Kavuştu

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, önceki gün Levent'te görüntülendi. Bir arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen Esra Sönmezer, ayak üstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

20 yıl sonra bindiği halk otobüsünde çektiği videoları geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yayınlayan Esra Sönmezer, yaşadığı deneyimi takipçileriyle paylaşmış, "20 yıl sonra arkadaşımın İstanbul kartı ile otobüse bindim. Çok zevkli. Kendime kart alacağım" yorumunda bulunmuştu.

Esra Sönmezer, gazetecilerin bu durumu hatırlatıp "Otobüse biniş kartınızı aldınız mı?" sorusuna çantasından çıkardığı İstanbul kartı göstererek yanıt verdi. İstanbul kartı ile objektiflere poz veren Sönmezer, "Çok sık olmasa da ihtiyaç duydukça otobüse biniyorum. Dünyanın her yerinde ünlüler halk otobüsü, metro kullanıyor. Bizim bu durumu aşmamız lazım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Esra Sönmezer İstanbul Magazin Haberler

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