Hayatı boyunca vücudundaki hasarla yaşayacak! Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte mahkemeye koştu - Haberler

Ünlü şarkıcı Alişan 2019 yılında yağ aldırmak için yaptırdığı operasyonda ölümden döndüğü iddiasıyla doktoru Ufuk A.'ya 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Alişan ve eşi Buse Varol, avukatları Emek Emre ile birlikte katıldı.

BUSE VAROL İLE BİRLİKTE 4 TANIK DİNLENDİ

Davada gizlilik kararı olması nedeniyle duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada Buse Varol ile birlikte 4 kişi tanık olarak dinlendi. Alişan ve eşi davayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Geçirdiği operasyonun ardından Alişan'ın boynu bu hale gelmişti:

Demirören Haber Ajansı / Magazin