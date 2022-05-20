Hayatı boyunca vücudundaki hasarla yaşayacak! Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte mahkemeye koştu - Haberler

Hayatı boyunca vücudundaki hasarla yaşayacak! Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte mahkemeye koştu
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Ünlü şarkıcı Alişan'ın 2019 yılında yaptırdığı yağ aldırma operasyonu nedeniyle boyun tarafında yanık izi kaldı. Doktor ihmali olduğunu belirterek 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açan Alişan, son olarak eşi Buse Varol'la birlikte mahkemeye gitti. Varol, tanık olarak dinlendi.
Ünlü şarkıcı Alişan 2019 yılında yağ aldırmak için yaptırdığı operasyonda ölümden döndüğü iddiasıyla doktoru Ufuk A.'ya 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Alişan ve eşi Buse Varol, avukatları Emek Emre ile birlikte katıldı.
BUSE VAROL İLE BİRLİKTE 4 TANIK DİNLENDİ
Davada gizlilik kararı olması nedeniyle duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada Buse Varol ile birlikte 4 kişi tanık olarak dinlendi. Alişan ve eşi davayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Geçirdiği operasyonun ardından Alişan'ın boynu bu hale gelmişti: