Hayatı boyunca vücudundaki hasarla yaşayacak! Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte mahkemeye koştu - Haberler

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Hayatı boyunca vücudundaki hasarla yaşayacak! Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte mahkemeye koştu

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Ünlü şarkıcı Alişan'ın 2019 yılında yaptırdığı yağ aldırma operasyonu nedeniyle boyun tarafında yanık izi kaldı. Doktor ihmali olduğunu belirterek 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açan Alişan, son olarak eşi Buse Varol'la birlikte mahkemeye gitti. Varol, tanık olarak dinlendi.

Ünlü şarkıcı Alişan 2019 yılında yağ aldırmak için yaptırdığı operasyonda ölümden döndüğü iddiasıyla doktoru Ufuk A.'ya 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmıştı. İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Alişan ve eşi Buse Varol, avukatları Emek Emre ile birlikte katıldı.

Alişan, sağlığıyla ilgili yıkıcı haberi almıştı! Eşi Buse Varol'u da alıp mahkemeye koştu

BUSE VAROL İLE BİRLİKTE 4 TANIK DİNLENDİ

Davada gizlilik kararı olması nedeniyle duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada Buse Varol ile birlikte 4 kişi tanık olarak dinlendi. Alişan ve eşi davayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Geçirdiği operasyonun ardından Alişan'ın boynu bu hale gelmişti:

Hayatı boyunca vücudundaki hasarla yaşayacak! Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte mahkemeye koştu

Demirören Haber Ajansı / Magazin

Buse Varol, İstanbul, Alişan, Magazin, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Mikail arman:

Delikanlı erkek adamın yağ aldırması, estetik yaptırması nedir yahu ! Hayati sağlık durumu söz konusuysa ameliyat olunur.Ameliyat olmadan önce doktor ve hastane yönetimi olabilecek riskler bildirip evrak imzalatıyor, Kabul ediyorsun.Sonradan para, tazminat istemekte nedir.

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Mümin Vatansever:

ameliyatan önce cok yakışıklıydı ameliyatan sonra alişana bezemiş 2 miliyon az 100 milyon istemeli o tiple her gün aynada alişanı görmek boşancaz palavrasıyla yeterince reyting olmadi şimdide bununla karşımızda

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Hek Tor:

Olay olay olay, şok şok şok... Haftanın en önemli ve içler acısı haberi...

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