İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

Şişli Kaymakamlığı, İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği konseri iptal etti. Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konser de iptal edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Türkiye'de vereceği konserler sosyal medyada büyük tepki çekti. Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı konserin iptal edilmesini istedi. Artan tepkilerin ardından Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser de iptal edilmişti.