İrem Helvacıoğlu'na Motosiklet Çarptı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İrem Helvacıoğlu'na Motosiklet Çarptı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Kadıköy'de ailesiyle yürüyüş yapan oyuncu İrem Helvacıoğlu'na motosiklet çarptı. Kazada yaralanan Helvacıoğlu ve eşi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

KADIKÖY'de ailesiyle beraber yürüyüş yapan oyuncu İrem Helvacıoğlu'na motosiklet çarptı. Kazada Helvacıoğlu yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün 16.00 sıralarında Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda ailesiyle beraber ailesiyle beraber yürüyen İrem Helvacıoğlu ve ailesine sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet çarptı. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan İrem Helvacıoğlu ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

İrem Helvacıoğlu'na motosikletin çarptığı anlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybederek İrem Helvacıoğlu ve ailesine çarptığı anlar görüntülendi.

'HUKUKİ SÜRECİN KARARLILIKLA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Sosyal medya hesabından kazaya dair açıklama yapan İrem Helvacıoğlu, "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı. Onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
