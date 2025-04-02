İrem Derici ve Melih Kunukcu yeniden barıştı! Ünlü şarkıcı, sevgilisinin adını dövme yaptırdı

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında, ünlü şarkıcı İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukcu'nun ilişkilerine bir şans daha verdiği konuşuldu. Ayrılık sonrası yeniden bir araya gelen çiftin barışması magazin gündemine otururken, Derici'nin sevgilisinin adını dövme yaptırdığı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Barışma haberinin ardından Derici'nin dövme yaptırdığı yönündeki iddialar, hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri ünlü şarkıcının bu hareketini romantik bulurken, bazıları ise hızlı karar verdiği yönünde yorumlar yaptı. Daha önce de ilişkilerinde ayrılıklar yaşayan çiftin, bu kez uzun soluklu bir birliktelik yaşayıp yaşamayacağı merak konusu oldu.

DERİCİ'NİN AŞK HAYATI SIK SIK GÜNDEMDE

İrem Derici, özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen isimlerden biri. Daha önce de ayrılıp barıştığı ilişkileriyle konuşulan ünlü şarkıcının, bu kez kalıcı bir adım atıp atmadığı ise zamanla netlik kazanacak. Çiftin, bu barışmanın ardından birlikte bir projede yer alacağı da konuşulan iddialar arasında.