İrem Derici hastaneye kaldırıldı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmişti.

Katıldığı bir programda sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirten Derici, yeni ilişkisiyle oldukça heyecanlı olduğunu sözlerine eklemişti. Son olarak sevgilisiyle olan bir görseli vücuduna dövme yaptıran İrem Derici'den şimdi ise sevenlerini üzen bir haber geldi.

BUGÜN TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR

Yoğun konser temposuna dayanamayan İrem Derici, ani baş dönmesi yaşayınca Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının bir gün boyunca müşahede altında tutulduğu öğrenildi. tv100'ün haberine göre, güzel şarkıcı, bir gün boyunca müşahede altına alındı. Derici, yapılan son kontrollerin ardından bugün taburcu edilecek