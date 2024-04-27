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İpek Tenolcay: Kadınsı yanım 18 yaşımda ortaya çıktı

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Sinema, tiyatro oyuncusu ve manken İpek Tenolcay, Haberlercom stüdyosunda Haber Bahane programının konuğu oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Tenolcay, "Kadınsı tarafım 18-19'larda ortaya çıktı, ilk erkek arkadaşım da o zaman oldu" ifadelerini kullandı.

Oyuncu İpek Tenolcay, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Gençliği hakkında konuşan Tenolcay, şu ifadeleri kullandı;

"İLK ERKEK ARKADAŞIM 18-19 YAŞIMDA OLDU"

"İlk erkek arkadaşım 18-19 yaşımda oldu. Öncesinde basketbol oynuyordum. Hantal ayakkabılar, bol şortlar, kısa saç... Bu kendimi koruma mekanizmam mıydı, yoksa 'Bana ilgi göstermesinler' kısmı mıydı bilmiyorum. Ailem tutucu değildi. Babam sert bir adamdı, kurallar çok kesindi. Akşam saat 6'da evde olurduk. Sakin bir aileydik."

Tenolcay ayrıca gençliğinde babasının kızı olmak istediğini, bunu da çok sonra babasının vefatı sonrası anladığını belirtti.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu İpek Tenolcay Magazin Haberler

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