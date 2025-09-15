İntihar iddiası konuşulurken Ufuk Özkan'ın son paylaşımı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bugün intihar girişiminde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Beşiktaş'taki evinde girişimde bulunduğu öne sürülen oyuncu, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İntihar iddiasının ardından, Özkan'ın bir gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı "Bir varmış bir yokmuş" notuyla yayınlamış, açıklama kısmına ise "Akıma Ufuk Özkan ve küçüklüğü ile ayak uyduralım dedik. Çok tatlı bir fotoğraf ortaya çıktı… duygusallık" ifadelerini eklemişti.

Paylaşım ilk olarak eğlenceli bir akım katılımı gibi görülse de, bugün ortaya çıkan iddiaların ardından birçok takipçisi tarafından duygusal bir anlam içerdiği şeklinde yorumlandı.

ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORDU

Daha önce karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Özkan, geçtiğimiz aylarda nafaka krizi nedeniyle maddi sıkıntı yaşadığını dile getirmişti. "Kiramı bile zor ödüyorum" çıkışıyla gündeme gelen oyuncu, hem sağlık hem ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçiyordu.