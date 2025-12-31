Haberler

İnci Taneleri, üçüncü sezonuyla yakında Kanal D'de
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin üçüncü sezonundan ilk tanıtım, Hazar Ergüçlü'nün karakteri Dilber'in dansıyla izleyicilerden tam not aldı. Dizi ocak ayında ekrana dönecek.

KANAL D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri'nin üçüncü sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in tüm cazibesiyle dansını sergilediği tanıtım izleyenlerden tam not aldı. Girişteki 'İşte Dilber halimiz. ya oynayacağız. ya oynatacağız' sözü ekranda esecek duygu fırtınasının ilk sinyali oldu.

'HAK EDENİ İYİ BOZARIM'

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi İnci Taneleri'nin tanıtımında, diziyle özdeşleşen ünlü türkücü Sincanlı Erkal da yer aldı. Dansa eşlik eden şarkıda geçen 'Kuyumcu değilim ama hak edeni iyi bozarım' cümlesi Dilber'in yeni sezondaki duruşu olarak yorumlandı. İzleyiciler ocak ayında ekrana gelecek dizi için geri sayıma başladı.

BEYAZ CAMIN 'İNCİ TANELERİ'

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği İnci Taneleri'nde başrolleri Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. Şenol Sönmez'in yönettiği dizide dörtlüye Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel ve Taylan Meydan eşlik ediyor.

Yılmaz Erdoğan imzalı 'İnci Taneleri', üçüncü sezonuyla ocak ayında Kanal D'de olacak.

