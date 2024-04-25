İnci Taneleri Dizisinde Nehir Karakteri Belli Oldu

Perşembe akşamlarına damga vuran İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin kızı Nehir'e hayat verecek oyuncu belli oldu.

GÜZEL OYUNCU KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Zalim İstanbul" dizisinin ardından İyilik projesiyle yıldızı parlayan Sera Kutlubey "İnci Taneleri"nin Nehir'i oldu.

Oyunculuğun yanı sıra yazarlık yönüyle de adından söz ettiren Sera Kutlubey daha önce Kehribar, İsimsizler, Hercai, Adım Farah gibi birçok başarılı projede yer aldı.