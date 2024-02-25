İnci Taneleri dizisi izlenme rekorları kırıyor

İnci Taneleri dizisi perşembe akşamları aldığı izlenme rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı dizi henüz yayınlamadan Dilber'in (Hazar Ergüçlü) pavyon dansı ve şarkısıyla sosyal medyada büyük bir akıma dönüşmüştü.

Her hafta özellikle dizinin dans sahnesi ve şarkı sözleri merakla bekleniyor.

Hazar Ergüçlü pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol'la beraber yeni figürler çalışıyor. Yaklaşan ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor.

Bu yıl Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan Salı günü bitecek.