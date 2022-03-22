İmza atmaya gittiği karakolda gözaltına alınan Esra Ersoy tutuklandı

Magazin dünyasında "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, yaz aylarında Bodrum'da girdiği bir evde 13 yaşındaki çocuğa istismar uyguladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Hakim, 'Çocuğa cinsel istismar' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından Ersoy'a 10 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

KORONA NEDENİYLE TAHLİYE OLDU

Bir süre önce 'basit yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan koronavirüs salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilen ve bu kapsamda imza atmak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne giden Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle bugün gözaltına alındı.

YENİDEN CEZAEVİNDE

Esra Ersoy, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ersoy, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"UYANDIĞIMDA ELBİSEMİN ÖNÜ YIRTIKTI"

Esra Ersoy, geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan. Telefonum şarj olurken bir sebepten dolayı sızmışım. Ben uykudayken bu çocuk bir pislik yapmaya çalışmış ki uyandığımda elbisemin önü yırtıktı. Annesine de korkusundan yalan söylemiş, kendi işlediği suçu bana atmış. Kapı çalmış, kapıyı açmamış ben uyandığımda kendi ellerimle kapıyı açıp gittim. Kapıda annesi vardı ve belliydi ki beni sevmeyen biri olduğu aslında. Eline de fırsat geçmiş analı oğullu bana iftira attılar. Ortada hiçbir delil yok ve bana bu damga nasıl yapıştırılabiliyor? Allah yukarıda biliyor ki ben masumum, Allah'ım beni bu kâbustan uyandır."

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