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İlyas Yalçıntaş'tan uyuşturucu itirafı: Hata yaptım

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Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan şarkıcı İlyas Yalçıntaş, daha önce uyuşturucu madde kullandığını kabul etti. Kimseye uyuşturucu temin etmediğini savunan ünlü şarkıcı, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada ise "Birkaç kez yasaklı madde kullandım. Hata yaptım" diyerek özür diledi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yargılanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın mahkemede verdiği ifade ve tahliyesinin ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Daha önce uyuşturucu madde kullandığını kabul eden Yalçıntaş, hakkındaki uyuşturucu temin etme suçlamalarını ise reddetti.

MAHKEMEDE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

3 Kasım'da görülen duruşmada savunma yapan Yalçıntaş, geçmişte uyuşturucu kullandığını belirterek kimseye madde temin etmediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Daha önce uyuşturucu madde kullandım ancak kimseye madde temin etmedim ve başkalarıyla birlikte kullanmadım" ifadelerini kullandı.

Yalçıntaş'ın savunmasında kenevir kullandığını ve yaklaşık 6 ay önce İngiltere'de kokain denediğini de söylediği aktarıldı.

"BİRKAÇ KEZ YASAKLI MADDE KULLANDIM"

Tahliyesinin ardından açıklama yapan Yalçıntaş, uyuşturucu kullandığını bir kez daha kabul ederek pişmanlığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Üzülerek söylüyorum; birkaç kez yasaklı madde kullandım. Hata yaptım. Kötü örnek olduysam herkesten özür diliyorum" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Geçmişte uyuşturucu kullandığını kabul eden İlyas Yalçıntaş, uyuşturucu ticareti yaptığı veya başkalarına madde temin ettiği yönündeki suçlamaları ise kabul etmedi. Şarkıcının açıklamalarında, kişisel kullanımına ilişkin itirafıyla hakkındaki diğer suçlamalar arasında ayrım yapması dikkat çekti.

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