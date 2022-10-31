İlk kez ekrana çıkan ünlü şarkıcının oğlu, babasının meşhur bestesini seslendirdi
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Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu, söz yazarı ve bestekarı Fatih Kısaparmak, konuk olduğu programda dillerde pelesenk olan 'Bu Adam Benim Babam' şarkısını seslendirdiği sırada oğlunun yaptığı sürprizle büyük şaşkınlık yaşadı.
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu 'Şarkılar Seni Söyler' programının önceki akşam konuğu Fatih Kısaparmak oldu. 10 yıl aradan sonra ilk kez yeni albüm çıkaran şarkıcı, unutulmaz parçalarını söyledi.
EŞİ VE OĞLU PROGRAMA KATILDI
Gecenin ilk sürprizi, 'Mor Salkımlı Sokak' şarkısını seslendirdiği sırada eşi Şebnem Kısaparmak'ın stüdyoya girmesi oldu. 'Bu Adam Benim Babam' şarkısını okurken de oğlu Kaan Kısaparmak sürpriz yapıp programa katıldı.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Oğlunu karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan Fatih Kısaparmak, ne yapacağını bilemedi. Alkışlar eşliğinde şarkıyı birlikte seslendiren baba-oğul performanslarıyla tam not aldı.