Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi

Suriye'deki çatışmaların ardından Ahmed Şara'dan sert sözler

İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı İlhan Şeşen, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Tedavisi süren 76 yaşındaki ünlü ismin sağlık durumunun kritik olduğu iddiaları üzerine Şeşen'in yeğeni Burhan Şeşen, "Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda" dedi.

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 76 yaşındaki İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kritik olduğu ve usta ismin tedavi olanağının kalmadığı öne sürüldü.

İLHAN ŞEŞEN'DEN HABER VAR

İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama kendisi gibi müzisyen Burhan Şeşen'den geldi. Burhan Şeşen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu abla ile konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok."

İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
img

Paylaşımına yorum yağdı: 28 çileğin fiyatı dudak uçuklattı
img

"Babam emniyet müdürü" deyince taksicinin tepkisi bakın ne oldu
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah şifa versin düşmanım bile olsa kimseye böyle dert vermesin derman sağlık afiyet versin sanatçılarla ilgili haber veririlirken çoğu zaman güncel görüntüleri verilmiyor ben pörsüdüğüm halde benden yaşça ileri olanların bazen cirlop gibi gençlik resimleri kullanılıyor haliyle kıskanıyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeninden acı haber
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
Akaryakıt fiyatlarına gelen yeni indirim pompa fiyatlarına yansıdı

Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
Belediye başkanından tek kişilik köprü açılışı

Belediye başkanından tek kişilik açılış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.